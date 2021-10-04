В Кирове завершено строительство дома для детей-сирот на улице Зянкина

В Кирове завершилось строительство секции дома на улице Зянкина, 11/1. Секция, в которой будет выделена 131 квартира для детей-сирот, готовится к сдаче. Об этом сообщили в горадминистрации.

Строительством дома занималась компания «АРСО». Как отметили директор застройщика Павел Шихалев, секцию возвели буквально за 8 месяцев. Дом полностью соответствует современным стандартам энергосбережения. В квартирах установлены ластиковые стеклопакеты и автоматическую систему регуляции отопления.

Подъезд оснащен скоростными лифтами. Перед домом обустроены детская площадка и большая парковка. Все квартиры будут сданы в чистовой отделке с сантехникой и электроплитами.

Дом не полностью отдан под квартиры детей-сирот – их здесь будет не больше четверти всех жилых помещений. По словам главы города Елены Ковалевой, это поможет выпускникам детдомов социализироваться и приобрести бытовые навыки.

Планируется, что ключи от новых квартир жильцы получат уже в ноябре. 48 квартир для детей-сирот также выделены в новом доме на улице Энтузиастов, 56а.