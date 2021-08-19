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В Кирове завершено строительство газопровода в Чистые Пруды

Юлия Зорина Новости, Главное, Общество

В Кировской области завершены работы по прокладке межпоселкового газопровода от ТЭЦ-5 до микрорайонов Новый и Чистые Пруды. Благодаря новой ветке газ получат 250 частных домов.

Также в эксплуатацию введен газопровод до деревни Здерихино в Сунском районе. Работы велись в рамках программы развития газоснабжения и газификации Кировской области 2021-2025 годы.

На этом работа по газификации не останавливается. По словам губернатора Игоря Васильева, до 2025 года газ получат еще 93 населенных пункта в Кировской области. В текущем году газопроводы будут проложены к 23 поселениям. 

— Газификация остается приоритетной сферой работы правительства региона. Программа газификации Кировской области реализуется правительством региона совместно с ПАО «Газпром»: за счет средств областного бюджета создаются распределительные газовые сети внутри населенных пунктов, а за счет инвестиций «Газпрома» — межпоселковые сети, — сказал глава региона.

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Юлия Зорина