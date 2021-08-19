В Кирове завершено строительство газопровода в Чистые Пруды

В Кировской области завершены работы по прокладке межпоселкового газопровода от ТЭЦ-5 до микрорайонов Новый и Чистые Пруды. Благодаря новой ветке газ получат 250 частных домов.

Также в эксплуатацию введен газопровод до деревни Здерихино в Сунском районе. Работы велись в рамках программы развития газоснабжения и газификации Кировской области 2021-2025 годы.

На этом работа по газификации не останавливается. По словам губернатора Игоря Васильева, до 2025 года газ получат еще 93 населенных пункта в Кировской области. В текущем году газопроводы будут проложены к 23 поселениям.