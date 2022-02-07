В Кирове завершились ремонтные работы на ул.Милицейской. Их проводил МУП «Водоканал».

Информация об утечке из земли в районе дома №21 поступила вечером 4 февраля. На глубине трёх метров аварийная бригада заменила дефектный участок чугунной трубы на полиэтиленовую со сроком службы более 50 лет. Сложность заключалась в промерзании грунта более чем на 1,5 м.

В 23 часа 5 февраля водоснабжение было восстановлено. Окончательно работы планировалось завершить на следующий день, но в ходе ремонта повреждённого участка был обнаружен ещё один дефект на сети водопровода.

Полностью холодное водоснабжение удалось наладить сегодня к 13 часам. Следующим этапом станет первичное благоустройство территории.

На месте работала бригада «Водоканала» из 4 человека и спецтехника. В районе был организован подвоз воды.