В Кирове завершился праздник «День хоккейного клуба «Родина»

В нём приняли участие воспитанники спортшколы и игроки команды. Зрители увидели соревнования по техническим навыкам и пробитию пенальти.

Главным событием стал товарищеский матч между основным составом «Родины» и его фарм-клубом. Он завершился со счётом 11:4.

— «Родина» — один из главных спортивных брендов Кировской области. Наша задача – сделать всё возможное, чтобы команда жила, развивалась и радовала болельщиков хорошими результатами», — сказал заместитель председателя правительства области Андрей Маури.

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