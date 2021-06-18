В Кирове зажгутся «Лучи Победы»

22 июня Кировская область присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы». В этот день по всей стране включат прожекторы и подсветку на зданиях учреждений и предприятий.

В Кирове иллюминация начнется в 22 часа. Подсветка от храма великомученика и целителя Пантелеймона на улице Воровского будет направлена в небо.

Акция пройдет в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Она посвящена сохранению памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Великую Победу.

Напомним, что 20 мая указом президента Владимира Путина Кирову было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».