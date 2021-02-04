В Кирове здание Дома офицеров хотят сдать в аренду

Здание Дома офицеров по ул. Спасской, 23 планируют сдать в долгосрочную аренду. Речь идет о 5-летнем сроке с возможностью пролонгации. Стоимость — 396 тыс. руб. в месяц.

Здание было построено в XIX веке. Его площадь — 1148 кв.м. До революции здесь находился банк, с 1918 г. — гарнизонный клуб офицеров Советской Армии.

В 2015-м дом передали в ведение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, а два года назад в здании завершились реставрационные работы. Предполагалось, что помещения отдадут под выставочные пространства или Дом творческих союзов.