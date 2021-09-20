В Кирове ждут тепла 3 садика и школа

Включение отопления в социальных учреждениях Кирова началось еще 8 сентября. Однако тепло до сих пор появилось не везде. Так, на 20 сентября отопления нет в садиках №№202, 206 и 209, а также в школе №66.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, в школе №66 отопление было дано. Однако позже его временно отключили из-за ремонтных работ. Они будут завершены к 17 часам.

Нет тепла и в трех садиках. Детсад №202 находится на первом этаже жилого дома, в котором отопление еще не давали по графику. Однако в садике теплые полы, и температурный режим соответствует нормам.

В детских садах №206 и 209 холодно из-за перепада давления в тепловых сетях. В настоящее время проблему устраняют специалисты КТС.

Что касается жилого фонда, то на 20 сентября в Кирове включили отопление в 3461 доме.