В Кирове женщина пыталась зарезать знакомого

Росгвардейцы задержали ее в том же подъезде, где она напала на мужчину.

В пятницу около полудня в Чистых прудах разыгралась кровавая драма. В одной из квартир 51-летняя женщина схватилась за нож и попыталась зарезать своего 30-летнего знакомого.

О происшествии стало известно в дежурной части полиции и к месту событий направили наряд росгвардии. Прибывшие по тревоге бойцы группы задержания нашли в доме на Мостовицкой истекающего кровью мужчину. Они оказали ему доврачебную помощь и отправились на поиски обидчика.Им оказалась собутыльница пострадавшего. Ее нашли по кровавым следам в подъезде. Женщина созналась в содеянном.

Сотрудники росгвардии дождались приезда кареты скорой помощи. Пострадавшего забрали в больницу ввиду большой кровопотери, а его знакомую доставили в полицию. Заведено уголовное дело.

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Фото из открытых источников