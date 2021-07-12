ДТП произошло сегодня, 12 июля, вечером.

В Кирове женщина сбила велосипедиста. Все произошло на перекрестке улиц Свободы и Горбачева. Люди в аварии не пострадали, чего не скажешь о технике. Велосипед оказался под передним бампером авто.

Очевидцев ДТП поразила сила духа велосипедиста. Несмотря на повреждения железного коня и, видимо, полученные травмы, он весело рассказывал приехавшему сотруднику ГИБДД о происшествии. Женщина, находившаяся за рулем авто, была более грустной.

Ранее мы сообщали, что в Малмыжском районе «Лада» превратилась в металлолом.