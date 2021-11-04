В Кирове женщина выпала из окна

Инцидент произошёл на улице Московской.

Накануне в юго-западном районе Кирова на улице Московской из окна многоэтажки выпала местная жительница. Об этом сообщает progorod43.ru. Журналисты ссылаются на очевидцев происшествия.

По предварительной информации, которую сообщили горожане, женщина погибла. На место приезжали спецслужбы. Стояла скорая помощь, полиция, спасатели.

Официальной информации о происшествии пока нет. Не известно также сколько лет было женщине, с какого этажа она выпала и по какой причине.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке девочка снимала видео для ТикТок и выпала с 8-го этажа.

Фото: yandex.ru.

К информации непосредственного отношения не имеет.