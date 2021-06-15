В Кирове женщина выпала с демонтированного балкона и разбилась насмерть

Инцидент произошел в 2020 году. С августа по ноябрь в одном из домов на Октябрьском проспекте проводились работы по ремонту фасада. Во время работ в одной из квартир был демонтирован балкон. При этом решеток, ограждающих дверной проем, на нем не было.

В ночь с 3 на 4 ноября жительница квартиры вышла в дверной проем, ранее ведущий на балкон, и упала на строительные леса с высоты 4-го этажа. С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в больницу, где она вскоре скончалась.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ. Обвиняемым по нему проходит главный инженер строительной компании, который дал указание своим подчиненным демонтировать балкон.

В ходе допросов мужчина частично признал свою вину в содеянном. В настоящее время расследование дела завершено, материалы переданы в суд.