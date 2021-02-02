В Кирове женсовет проводит акцию «Посылка солдату»

Она приурочена к 23 февраля.

Собирать вещи для посылок служивым будут в Нововятском центре активности до 19 февраля.

Те, кто хочет помочь сформировать подарочные посылки для солдат срочной службы, отдающих долг Родине в кировских частях, могут приносить вещи и подарки в центры местной активности Нововятского района по адресам:

ул. Советская, 50 (второй этаж), телефон 8-912-720-82-42;

ул. Индустриальная, 20, телефон 8-912-713-74-51;

ул. Октябрьская, 26, телефон 8-912-330-44-97.

Приносить можно продукты (долгого срока хранения), личные вещи и гигиенические принадлежности, товары для досуга – книги и журналы.

Фото: admkirov.ru