Увидев неадекватные движения автомобиля в своем дворе, на улице Мира, 37, неравнодушные граждане не позволили мужчине за рулем продолжить езду.

В Кирове жильцы дома задержали пьяного водителя. Что называется, задержали всем миром. Выволокли из-за руля и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оформили нарушителя за пьяную езду.

Видео задержанного появилось в сети. Его сняли местные жители, участвующие в задержании. На кадрах окровавленный мужчина издает нечленораздельные звуки, ругается и ведет себя агрессивно (насколько это позволяют скрученные за спиной руки). Может, когда протрезвеет, до него дойдет, что, возможно, его спасли от неисправимой трагедии.

Мужчину, севшего пьяным за руль, могут лишить водительских прав. Также ему грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что сотрудники Росгвардии задержали водителей, от которых пахло алкоголем.