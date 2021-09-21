В Кирове житель Сыктывкара устроил стрельбу в клубе и сбежал на такси

В Кирове житель Сыктывкара выстрелил в охранника клуба и угнал такси. О происшествии рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел 18 сентября. Около 4 часов утра в клубе на улице Ломоносова нетрезвый мужчина выстрелил из травматики в 20-летнего охранника. Молодой человек получил ссадины живота. После того как к пострадавшему подбежали коллеги, посетитель скрылся.

Мужчина уехал на такси, перехватив машину у других посетителей клуба. Угрожая водителю, он заставил его отъехать подальше, а потом вышел из машины и скрылся.

По факту угона под угрозой насилия был возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыли полицейские. Они сняли отпечатки пальцев в автомобиле и изъяли видеозаписи в клубе.

Через некоторое время подозреваемый был задержан. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что буян – 32-летний житель Сыктывкара.

В настоящее время по делу ведется следствие. Задержанному «светит» еще одна статья – за нападение на охранника.

Ранее мы писали, что в Кировской области произошло похищение в стиле бандитских 90-х.