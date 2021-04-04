В Кирове значительно потеплеет

На рабочей неделе с 5 по 9 апреля в областном центре выше нуля будет даже ночная температура.

Мы уже сообщали о том, что синоптики прогнозируют теплый апрель. По их информации, к 20 числам температура может вырасти до +20 градусов Цельсия. Так тепло в ближайшие дни, конечно, не будет. Но уже со вторника в Кирове столбики термометров поднимутся до +9 градусов.

Небольшой дождь ожидается в четверг, 8 апреля. С этого же дня в Кирове выше нуля будет даже ночная температура. А это значит, что снег будет таять и после захода солнца.

Фото: kirovpravda.ru