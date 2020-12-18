В Кирове зрелищные автогонки проведут в новом формате

Во время соревнований «Ралли Вятка» перекроют движение транспорта.

В эти выходные в Кирове состоится масштабное автомероприятие «Ралли Вятка-2020». Оно проводится уже восьмой год и традиционно собирает спортсменов со всей России. В этот раз наш город посетят настоящие звезды международного спорта. Это участники чемпионатов мира, Европы, действующие чемпионы страны, мастера спорта международного класса.

Пандемия внесла свои коррективы в проведение соревнований. Так, заезды пройдут без зрителей. Любители острых ощущений смогут наблюдать за происходящим, не выходя из дома. Для этого организаторы запустят трансляцию. Подключиться к ней смогут все желающие.

Известно, что всего будет около 50 экипажей. Они прибудут из Москвы, Питера, Чебоксар, Ярославля, Ижевска. Кировская команда тоже основательно подготовилась к состязаниям. К слову, «Ралли Вятка-2020» открывают Кубок России.

Как рассказали в городской администрации, 19 декабря с 6 до 11 часов утра из-за ралли окажется перекрыто движение транспорта на участке от улицы Порошинской до самого посёлка Сидоровка. Автомобилистов просят на это обратить внимание. Автобусный маршрут №117 «Киров — Сидоровка» в это время ходить не будет.

Фото: vk.com/rally_vyatka