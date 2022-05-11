В Кирово-Чепецк вернулся большой футбол

30 лет пришлось ждать местным болельщикам возвращения местной команды на всероссийский уровень.

ФК «КССС» заявился на Кубок страны в 3-м дивизионе (федерация «Золотое кольцо»). К дебюту клуб подготовился солидно, укрепившись игроками, имеющими опыт выступлений в чемпионате России.

На матч против соперников из Череповца, несмотря на холодную и дождливую погоду, собралось более 500 зрителей. Они увидели упорную игру с обилием моментов и жёлтых карточек. Всё решил точный удар капитана «КССС» Василия Панева за 15 минут до финального свистка. Победа 1:0 и ответный матч через неделю в Череповце.

Смотрите фоторепортаж о матче, а завтра читайте на нашем сайте интервью с заместителем главы администрации Кирово-Чепецка Игорем Гагариновым о развитии футбола в городе.