В Кирово-Чепецке 2 тысячи жителей останутся без холодной воды

Кроме того, водоснабжение пропадёт в магазинах, барах, детском саду и салоне красоты.

Завтра, 5 августа, часть жителей города Кирово-Чепецка испытает неудобства. С 9 часов утра в кранах пропадёт холодная вода. Под отключение попадут многоквартирные дома на улицах Луначарского, Фестивальная, Сосновая, Некрасова. Всего 2140 человек.

Также воды не будет в магазинах, парикмахерской, детском саду, баре, павильонах, расположенных в обозначенном районе.

Как рассказали в администрации Кирово-Чепецка, причина отключения — врезка водовода на улице Братьев Васнецовых. Её проводят в рамках реконструкции дороги.

На этом месте строят кольцевую развязку. Известно, что будет организован подвоз воды. О точном времени включения водоснабжения не сообщается.

Ранее мы писали, что сегодня несколько районов Кирова остались без воды из-за аварии.