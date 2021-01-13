В Кирово-Чепецке 5 дней разыскивают сбежавшую породистую собаку

За поимку бигля в фиолетовом ошейнике обещают 30 тысяч рублей.

Почти неделя прошла с тех пор, как пропала собака породы бигль. Рея гуляла с хозяевами в фиолетовом ошейнике и увлеклась охотой на птиц убежала. В понедельник утром ее видели на улице 60 лет Октября – она бежала в сторону гаражей. Но в том районе хозяева ее не обнаружили.

Сейчас стоят морозы и владельцы надеются, что собака заберется в подъезд или подвал, может кто-то приютит ее. Если вы услышите лай, или увидите, что кто-то из знакомых стал гулять с биглем рыже-черно-белого окраса сообщите хозяевам. Тому, кто поймает гарантированное вознаграждение 30 тысяч рублей.

Пока писали текст, собака вернулась домой. Хозяин выложил фото в соцсетях и поблагодарил всех, кто помог с поисками и сделал репост.