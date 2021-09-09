В Кирово-Чепецке будут надувать медицинские грелки и сгибать сковородки

В эти выходные там состоится празднование Дня города. Организаторы не перестают дополнять программу торжества. Так, стало известно, что жители Чепецка и его гости смогут увидеть силовое шоу, которое никого не оставит равнодушным.

Мероприятие запланировано на субботу, 11 сентября. Его проведут сильнейшие жители области. В программе то, что кажется невозможным: сгибание в трубочку сковороды, надувание медицинской грелки, как воздушного шарика.

Кроме этого богатыри продемонстрируют силу своих стальных рук. На глазах зрителей они будут завязывать гвозди в узел, поднимать гантели одной рукой. А ещё силачи самостоятельно отбуксируют пожарную машину.

Напомним, также в Кирово-Чепецке в рамках праздничных мероприятий все желающие смогут бесплатно сделать селфи на 360 градусов.

Фото из открытых источников