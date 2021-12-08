В Кирово-Чепецке будут производить протезы аортального клапана сердца

В Кирово-Чепецке будут производить первый в мире протез аортального клапана сердца, проводящего без разрушения закрученные потоки крови, и медицинский дренаж с рентгеноконтрастной полосой. Выпуск высокотехнологичных медицинских изделий начнется после строительства нового производства.

Производство появится на базе ООО «Специальное конструкторское бюро медицинской тематики». 8 декабря руководитель предприятия Андрей Анисимов подписал соответствующее соглашение с Фондом развития моногородов.

На строительство будет выделен заем в размере 100 миллионов рублей под 0 процентов на 12 лет. Общая стоимость проекта составит более 150 млн рублей.

За счет этих средств в Чепецке будет создан производственный корпус площадью более 900 квадратных метров и закуплено необходимое оборудование. Оно позволит выпускать протез аортального клапана сердца и силиконовый медицинский дренаж с рентгеноконтрастной полосой.

Новый протез поможет улучшить жизнь пациентов в послеоперационном периоде и может быть установлен подросткам и маловесным взрослым пациентам. На сегодня в России практически нет поставщиков подобных изделий для них.

Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, данный проект важен не только для развития моногорода Кирово-Чепецка, но и для роста экономики региона в целом.

– Специфика предприятия смежна с целым рядом отраслей – здравоохранение, биотехнологии, производство медтехники, – и может стать одним из инфраструктурных объектов биотехнологического кластера нашего региона, одного из приоритетных и наиболее перспективных сегментов экономики Кировской области, — отметил глава региона.

Главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева добавила, что новая продукция станет реальной помощью для многих россиян. По словам Макиевой, условия займа – это не просто финансирование бизнес-проекта, но и вклад в здоровье миллионов людей.

Андрей Анисимов согласился с мнением партнера, подчеркнув, что подобные займы являются неоценимым вкладом в развитие предприятий.