В Кирово-Чепецке гонки на «Ауди» закончились ДТП с переворотом

В Кирово-Чепецке водитель «Ауди» устроил гонки, которые закончились аварией. О случившемся сообщает «Место происшествия».

Все произошло на днях на улице Производственной в районе железной дороги. 26-летний Константин Ш. решил полихачить на своей иномарке. В нескольких метрах от рельсов «Ауди» перевернулась».

В ДТП получили травмы 2 человека. Водитель получил перелом бедра, его пассажир – скальпированную рану головы. Чтобы достать пострадавших из машины, спасателям пришлось разрезать кузов. Все это время единственная не получившая повреждений пассажирка пыталась снимать происходящее на телефон.

Виновник аварии известен в городе как весьма рисковый водитель. Только за прошлый год его останавливали 5 раз. Молодой человек садился за руль в нетрезвом виде и был лишен прав. Однако это не научило его останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД.

Отметим, что авария произошла за день до суда по поводу очередного пьяного вождения Константина. А в машине нашли настоящий склад бутылок водки.

Жители города надеются, что за этот «подвиг» алкогонщику дадут реальный срок.

Ранее было опубликовано видео смертельного ДТП с автобусом и «Мерседесом».

Фото: Место происшествия