В Кирово-Чепецке готовятся к сдаче несколько отремонтированных дорог

В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» городу выделено 225 миллионов рублей, из них 48 миллионов Кирово-Чепецк получил дополнительно. За счет этих средств планируется отремонтировать пять улиц и завершить реконструкцию улицы Братьев Васнецовых с устройством кольцевой развязки.

— Уже отремонтированы участки улиц Ленина, Речная и России. Там полностью заменено дорожное полотно, обустроены съезды. Объекты готовятся к сдаче, планируется, что к концу этой недели они будут приняты в эксплуатацию, — рассказал заместитель главы администрации Кирово-Чепецка Павел Данилов.

Замена бордюрного камня ведется на улице 60 лет Октября. На объекте уложен выравнивающий слой, оборудованы съезды, устанавливаются дорожные знаки, монтируются ограждения. Объект планируется сдать во второй половине августа.

Продолжаются работы по реконструкции улицы Братьев Васнецовых. Этот объект является капиталоёмким, сложность заключается в работах по переносу коммуникаций под проезжей частью и реконструкции всей дорожной одежды. Сейчас на объекте идет перекладка сетей, одновременно с этим строятся уличные электросети и тротуары. Работы по укладке асфальта планируется начать через неделю.

Кроме того, в этом году по нацпроекту планируется полностью отремонтировать улицу Некрасова. Провести работы стало возможным за счет полученных дополнительных ассигнований и средств, оставшихся от проведенных торгов. По информации администрации города, завершены конкурсные процедуры по отбору подрядчиков на выполнение работ, в ближайшее время с ним будет подписан контракт.

Как ранее отмечал губернатор Кировской области Игорь Васильев, в 2021 году правительство области поставило перед собой серьезные цели в дорожной сфере: планируется отремонтировать более 240 км автодорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Это самый большой объем работ за все время реализации приоритетного и национального проектов. Таким образом, к концу дорожного сезона-2021 доля протяженности автомобильных дорог Кировской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 72%.

Ранее мы сообщали, что город Слободской первым в регионе закончил ремонт дорог по нацпроекту.