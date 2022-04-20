В Кирово-Чепецке ищут дом псу, хозяин которого погиб на пожаре

В Кирово-Чепецке волонтеры ищут хозяев псу Мухтару. Его хозяин погиб в конце марта во время пожара. Об этом сообщает Vyatkakirov.ru.

Соседи погибшего пенсионера рассказали, что после пожара пес долго не отходил от обгоревшего сруба. Он лежал на земле и смотрел на дорогу, надеясь, что хозяин вернется.

Мухтар еще совсем молодой. Внешне пес напоминает овчарку. Чепецкий волонтер Анна Зеленина временно пристроила пса в кировский приют «Улыбка собаки». Девушка надеется, что Мухтару удастся найти новый дом.

Анна говорит, что пес очень добрый и умный. На передержке Мухтар ведет себя спокойно, не лает, а только грустным взглядом встречает пришедших. Волонтер верит, что псу удастся найти новых хозяев. Мухтар может жить как в квартире, так и в частном доме.

Те, кто готов взять к себе Мухтара, могут позвонить Анне по телефону 8-953-139-26-64.

Фото: Анна Зеленина