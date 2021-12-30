В Кирово-Чепецке ищут подрядчика, который достроит сквер на Первомайской

Стартовал конкурс по поиску подрядчика, который достроит сквер на улице Первомайской в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает портал Чепецк.ру.

Напомним, что за обновление сквера бралась фирма «Дагстройсервис» — та же, которая сорвала капремонт школы №7. Работы не были выполнены. В итоге контракт был расторгнут, а компания внесена в реестр недобросовестных подрядчиков.

По оценке горожан, работы по благоустройству сквера выполнены менее чем на треть. Свою лепту в это внес скачок цен на стройматериалы. В новой смете стоимость работ проиндексирована на величину официальной инфляции – увеличена на 1,5 миллиона по сравнению с изначально заложенными расходами. В итоге за завершение объекта подрядчик получит 62 миллиона рублей.

Итоги конкурса будут подведены в конце января. Впрочем, весна может внести новые коррективы в объемы работ.

Фото: chepetsk.ru