В Кирово-Чепецке ищут родных мужчины, потерявшего память

В Кирово-Чепецкую больницу попал мужчина, потерявший память. В настоящее время волонтеры ищут его родственников. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

В больницу мужчину доставили 4 сентября. Ему 60-65 лет на вид. С собой у мужчины имеется связка ключей, однако где его дом, найденный не помнит. Документов у пациента нет.

Ориентировка с приметами пропавшего распространена в интернете. Всех, кто знает мужчину на фото, просят сообщить об этом поисковикам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года в Кирове разыскивали родственников неизвестной пенсионерки, попавшей в больницу в тяжелом состоянии. Позже бабушка скончалась.