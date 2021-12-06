В Кирово-Чепецке из реки достали тело мальчика

Как оказалось, накануне под лёд провалились сразу два ребёнка. Одного из них удалось спасти.

В администрации Кирово-Чепецка рассказали о случае, произошедшем накануне на реке Чепце. Напомним, мы сообщали, что под лёд провалился 11-летний мальчик. Его вытащил полицейский.

Но сегодня утром в соцсетях появилась информация о том, что в Кирово-Чепецке пропал ребёнок. Чуть позже стало ясно, что пропавший является другом школьника, спасённого в воскресение. При этом на реку они отправились вместе.

Когда спасённый школьник пришёл в себя в больнице, он пояснил, что был вместе с другом. Друг также провалился под лёд.

— Сегодня днём сотрудники поисково-спасательного отряда, МЧС и полиции обнаружили тело ребёнка. Оно находилось в реке. Мальчику также было 11 лет, — прокомментировали в администрации Кирово-Чепецка.

Там же рекомендовали родителям провести с детьми профилактические беседы и рассказать, что выходить на лёд опасно для жизни.

Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk