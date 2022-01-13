В Кирово-Чепецке могут наладить выпуск медицинского кислорода

В Кирово-Чепецке могут наладить производство медицинского кислорода.

Перспективы реализации проекта обсудили губернатор Игорь Васильев и директор компании «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» Алексей Сорокожердев.

Воздухоразделительная установка, которая имеется на предприятии, способна производить до 30 тонн жидкого кислорода в сутки. Он используется в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусом.

«Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, дополнительная площадка по производству кислорода поможет облегчить труд медиков», — прокомментировал Игорь Васильев.

В ближайшее время будут проработаны детали этого вопроса.

Фото vk.com/gubernator_vasiliev