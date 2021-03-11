В Кирово-Чепецке на ребенка упал снег с крыши

Инцидент произошел 4 марта у магазина на улице Мира, 66. На 8-летнего школьника с крыши здания упала снежная масса со льдом.

Как уточнили в прокуратуре Кировской области, ребенок получил травмы средней степени тяжести. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту происшествия будет проведена проверка. Прокуратура установит своевременность очистки крыши от снега, а полиция выяснит, имело ли место быть преступление по статье 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Инцидент также проверят следователи.

Ранее мы писали, что в Кировской области могут ввести штрафы за снег.