В Кирово-Чепецке начинается отопительный сезон

Ранее местные власти планировали организовать подачу тепла со следующей недели.

Хорошая новость пришла для жителей Кирово-Чепецка. С завтрашнего дня, 9 сентября, там начинается отопительный сезон. Правда пока только в учреждениях социальной сферы. Это детские сады, школы, больницы.

Ранее называлась другая дата включения отопления. А именно 13 сентября. Однако, из-за погодных условий сроки решили сдвинуть. Многие жители, особенно те, у кого есть дети, восприняли новость положительно.

Однако жителям Кирово-Чепецка тепла в квартирах придётся ещё подождать. Его обещают дать только с 15 сентября.

К слову, в Кирове батареи в соцучреждениях потеплели уже сегодня. А вот в жилых домах они станут горячими также, как и в Чепецке, только после 15 сентября.

Фото: kirovpravda.ru