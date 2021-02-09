В Кирово-Чепецке неизвестные жестоко убили пса

Инцидент произошел в одном из садовых хозяйств неподалеку от города. О происшествии сообщил портал prochepetsk.ru.

Труп собаки обнаружили зоозащитники под снегом в лесу. Они сообщили о происшествии в полицию.

Как сообщает портал Свойкировский, волонтеры оплатили работу экспертов. Они установили, что пса застрелили. В его теле было найдено 23 дробины. По поводу случившегося была начата проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что недавно в Кировской области приняли правила содержания животных.