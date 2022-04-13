В Кирово-Чепецке отец и мачеха издевались над 10-летним мальчиком

В Кирово-Чепецке вынесен приговор супружеской паре, которая истязала 10-летнего сына. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Семейное насилие длилось не один год. В ходе следствия было установлено, что отец мальчика и его супруга, приходившаяся ребенку мачехой, издевались над мальчиком с 2016 по 2020 годы. Мальчику причиняли физические и психические страдания.

Не выдержав такого отношения, ребенок сбежал к родной матери и рассказал ей обо всем. По факту истязания несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело.

Суд признал супругов виновными. Сначала мужчину и женщину приговорили к условному лишению свободы.

Однако, рассмотрев апелляцию, Кировский областной суд заменил срок на реальный. В итоге отец мальчика отправится в колонию на 1,5 года, а мачеха – на 2 года. Супругов взяли под стражу в здании суда.