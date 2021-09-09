В Кирово-Чепецке открыли памятник десантнику Алексею Некрасову

9 сентября в Кирово-Чепецке состоялось открытие памятника бойцу «крылатой пехоты» Алексею Некрасову. В памятной церемонии приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев и родственники погибшего десантника.

Памятник разместили во дворе школы, где Алексей учился с 5-го по 9-й классы. Ранее школе было присвоено имя погибшего героя.

— Подвиг крылатой пехоты стал символом воинской доблести в Российской армии. Сегодня мы открываем бюст кавалеру ордена Мужества Алексею Некрасову. Наш земляк выполнил свой воинский долг до конца и по праву занял место в едином строю с героями нашей страны. Наш долг сегодня – хранить память о нем, — сказал губернатор Игорь Васильев.

Алексей Некрасов погиб в Аргунском ущелье в марте 2000 года. Тогда 90 десантников легендарной 6-й роты остановили отряд чеченских боевиков численностью около 2,5 тысяч человек. Из 90 человек в живых осталось всего шестеро.

За сохранение памяти о погибшем брате собравшихся поблагодарила сестра Алексея Наталья.

— Ребята живы, пока жива в сердцах наша память о них. Они доказали, что нет той силы, которая могла бы сломить русского солдата. Спасибо ребятам, которые учатся в этой школе: прославляйте свою школу только добрыми делами, — сказала Наталья.

Вместе с Алексеем в Аргунском ущелье погибли еще трое наших земляков – Василий Сокованов, Денис Белых и Роман Ердяков. Памятники остальным бойцам были установлены ранее в Орлове, Котельниче и Кирове у школ, где учились погибшие.