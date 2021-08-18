В Кирово-Чепецке отремонтируют 2 дороги за 20 миллионов рублей

В Кирово-Чепецке на ремонт двух участков дорог потратят 20 миллионов рублей. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Как следует из документов, в Чепецке планируют отремонтировать переулок Первомайский до улицы Карла Маркса. Его протяженность составит 388 метров. Также ремонт будет проведен на проезде от автодороги по улице 60 лет Октября на участке длиной 482 метра.

По условиям контракта, подрядчик должен будет заменить бордюры, уложить выравнивающий слой, снять старое покрытие, отремонтировать тротуары и нарисовать разметку. Стоимость работ составит 20 млн 182 тыс. рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Срок сдачи обеих дорог – 30 октября 2021 года.

Фото: yandex.ru/maps