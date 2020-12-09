В Кирово-Чепецке оцифровали теплосети

Теперь следить за теплом в домах будут дистанционно.

Теплоснабжающая компания завершила глобальный проект «Цифровая перезагрузка» Кирово-Чепецка. Теперь на всём пути теплоносителя от ТЭЦ до квартир чепчан установлены счётчики тепла. Это позволит в режиме реального времени контролировать все параметры: расход, давление и температуру. А в случае неполадок — оперативно реагировать.

Также планируется, что цифровая система поможет экономить тепло, когда необходимо сокращая температуру, избегая тем самым «перетопов» в квартирах. Данные счётчиков доступны диспетчерам КТК и специалистам управляющих компаний. Они могут со своих рабочих мест управлять системой – регулировать температуру и снимать показания расхода за месяц.

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Фото: tplusgroup.ru