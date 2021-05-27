В Кирово-Чепецке парочка убила пенсионера

Трагедия произошла в ноябре прошлого года.

32-летняя девушка и ее 35-летний друг приехали из Кирова в Чепецк, где жила мать девушки. В квартире, расположенной на проспекте Кирова, они организовали застолье с алкоголем. В нем принял участие 62-летний сожитель матери.

Во время застолья между девушкой и пожилым мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры девушка и ее знакомый избили пенсионера по голове. От полученных травм мужчина скончался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящее время собрано достаточное количество доказательств вины подозреваемых. Материалы дела направлены в суд.

Фото: rusnews.online