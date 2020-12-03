В Кирово-Чепецке полицейские задержали пьяного водителя-бизнесмена

При проверке документов оказалось, что 19-летний предприниматель сильно задолжал государству.

Молодого чепецкого предпринимателя задержали во время пьяной езды на своей старенькой «Волге» по городу. Пока сотрудники ГИБДД составляли протокол выяснилось, что за водителем числятся неоплаченные долги по налогам на приличную сумму.

Из-за этой задолженности с машиной молодому человеку пришлось попрощаться: «Волгу» отогнали на штраф стоянку. Прежде чем получить назад свой транспорт чепчанин заплатил более 15 тысяч рублей. В противном случае авто отправили бы на принудительную продажу.

Но на этом злоключения не закончены, ведь молодой бизнесмен сев за руль подшофе нарушил статью Кодекса об административных правонарушениях. И за это ему снова придется заплатить, если он не хочет снова попрощаться со своей машиной.

Напомним, пару дней назад кировский бизнесмен лишился своего дорогого авто при пожаре.

Фото:a.d-cd.net