В Кирово-Чепецке полицейский навестил спасенного мальчика в больнице

Кирово-чепецкий полицейский Антон Богданович навестил спасенного им мальчика в больнице. Об этом рассказали в УМВД.

Сам инцидент произошел днем 5 декабря в Кирово-Чепецке. На реке Чепце под лед провалился 11-летний мальчик. Тонущего ребенка заметили прохожие, которые вызвали спасателей. Мальчик держался рукой за лед, и его могло унести течением.

Первым на место происшествия прибыл сотрудник полиции – участковый Антон Богданович. Он бросился в ледяную воду и удерживал ребенка на поверхности, не давая уйти под лед. Прибывшие через несколько минут спасатели вытащили обоих из воды.

— Я сбросил бушлат, побежал к нему, лег на живот, схватил за куртку и попытался подтянуть к себе, чтобы вытащить из воды. В этот момент лед затрещал, лопнул, и мы вместе оказались под водой, — рассказал Антон. — Сработал инстинкт самосохранения. Физиологически пытаешься удержать ребенка, чтобы его не утащило под лед, и сам пытаешься держаться. Лед был хрупкий, вылезти самостоятельно нам бы не удалось.

Спасенный Савелий рассказал, что хотел проверить лед. Мальчика доставили в реанимацию. 6 декабря полицейский навестил школьника в больнице. Пострадавший чувствует себя хорошо и говорит, что больше не будет гулять по льду.

Родители Савелия поблагодарили сотрудника за спасение сына. Когда им сообщили о случившемся, они сразу же поехали в больницу.

Друг Савелия, вышедший с ним на лед, погиб. Его тело достали из воды.