В Кирово-Чепецке появился сквер Победы

Накануне Дня памяти и скорби в Кирово-Чепецке открыли сквер Победы. Он появился у межмуниципального отдела МВД России «Кирово-Чепецкий».

В преддверии 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны пенсионеры МВД и действующие сотрудники высадили у здания саженцы яблонь и сирени. По случаю открытия сквера состоялся небольшой памятный митинг, на котором присутствующие рассказали о своих родственниках – участниках войны.

Председатель совета ветеранов МО МВД России «Кирово-Чепецкий» Виктор Кутергин сказал, что сквер создан, чтобы увековечить героизм и мужество сотрудников органов внутренних дел, ставших участниками войны. В память о них у каждого дерева были установлены таблички с именами воинов.

Также на здании МО МВД России «Кирово-Чепецкий» была установлена мемориальная доска «Сквер-сад Победы».

Ранее мы писали, что кировчане сложили из свечей огненные картины войны.