В Кирово-Чепецке появится сквер «Река времени»

Весной в Кирово-Чепецке начнётся реализация проекта «Река времени». Он предполагает создание одноимённого сквера на ул. Первомайской. Разработкой дизайн-концепции занимались агентство стратегического развития «Центр», «Артель архитекторов», известные дизайнеры, жители города.

«Река времени» победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, что помогло получить федеральное финансирование — грант в размере 80 млн. рублей (при общей стоимости 125 млн.). Остальные средства предоставят региональный и местный бюджеты, а также партнеры проекта. Кроме того, коммунальные предприятия заменят на территории старые коммуникации.

Сейчас проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. После этого будет разработано техническое задание и пройдет аукцион по выбору подрядчика.

Работы планируется начать 10 мая и завершить к 1 ноября. За их ходом можно будет наблюдать через интернет в режиме онлайн — на объекте установят видеокамеры.

Ранее мы сообщали, что на создание нового кировского парка собрали более 3 миллионов рублей.

Фото: gorod-che.ru