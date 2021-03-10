В Кирово-Чепецке при поддержке «УРАЛХИМа» прошел турнир по дворовому хоккею

Г. Кирово-Чепецк, Кировская область, Россия – 10 марта 2020 года. При поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Кирово-Чепецке состоялся турнир по дворовому хоккею.

Мероприятие проходит второй год подряд. Инициаторами его проведения выступают депутаты городской думы от компании «УРАЛХИМ» Александр Иванишин, Сергей Завьялов и Андрей Митяшин. Принимающей площадкой вновь стала хоккейная коробка «У моста», восстановленная активистами микрорайона. В турнире приняли участие пять сборных команд: «Люмьер», «Лига», «Пламя», «Движение» и «УРАЛХИМ».

Турнир был приурочен сразу к двум праздникам: Международному женскому дню и началу масленичной недели. Во время мероприятия проходили конкурсы для взрослых и детей, велась тематическая анимация. Чай с баранками и ароматная солянка не позволили замерзнуть участникам и гостям турнира.

— Кирово-Чепецк всегда был городом спортивной славы, – поделился депутат гордумы Александр Иванишин. – Я родился и вырос здесь, и, сколько себя помню, всегда играл в хоккей. Как только начиналась зима, мы пропадали на хоккейной коробке. У меня была давняя мечта – возродить игры под открытым небом. Рад, что мою идею поддержали и коллеги по городской думе, и активные жители. Турнир по хоккею с шайбой на открытом льду мы обязательно сделаем традиционным. Спасибо «УРАЛХИМу» за поддержку состязаний.

По итогам турнира были названы лучшие вратарь, нападающий и защитник соревнований. Победителем стала команда «УРАЛХИМ». Все коллективы получили приятные призы от партнеров праздника. Ярким завершением турнира стало фаер-шоу.