В Кирово-Чепецке пройдет экологический квест «Чистые игры»

11 сентября в Кирово-Чепецке пройдёт экологический квест «Чистые игры».

Это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые являются альтернативой привычным субботникам. В них участвуют местные жители, волонтеры, школьники, студенты, активисты, представители бизнеса, собравшиеся в группы.

«Чистые игры» впервые состоялись в Кирово-Чепецке в 2019 году. Тогда за час было собрано 229 мешков отходов весом свыше двух тонн.

В этот раз местом проведения выбран зелёный массив за домом №33 по улице Луначарского. Пятилетний план развития городской среды по инициативе жителей включает преобразование этой территории в площадку для отдыха горожан.

Подробная информация о «Чистых играх-2021» здесь.