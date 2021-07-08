В Кирово-Чепецке пройдет всероссийский фестиваль лозоплетения

С 9 по 11 июля в Кирово-Чепецке состоится всероссийский фестиваль лозоплетения.

Он пройдёт на специальной площадке парка «ЛихоЛесье». В творческом конкурсе примут участие лучшие мастера со всей России. Созданные изделия будут переданы на постоянное экспонирование в учреждения культуры города и области.

На время фестиваля в краеведческом музее Кирово-Чепецка откроется выставка работ корзиночного промысла. Кроме того, запланированы ярмарка промыслов, деловая программа и биржа контактов. Всем мастерам предоставят возможность продемонстрировать свои работы и продать их.

Культурная программа фестиваля включает выступления творческих коллективов области и соседних регионов. Будут работать спортивные, детские, гастрономические, развлекательные и другие площадки.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.