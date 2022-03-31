В Кирово-Чепецке пьяный водитель «Тойоты» изнасиловал женщину

В Кирово-Чепецке задержали мужчину, который совершил 2 преступления за один день. О случившемся сообщает «Место происшествия».

Инцидент произошел на днях. Полицейским сообщили о пьяном водителе на «Тойоте Рав 4», которые ездит по улице Островского. Оказалось, что документов на машину и прав у водителя нет, а сам он сильно пьян.

Поскольку 32-летний мужчина сопротивлялся сотрудникам органов и нецензурно ругался, на него надели наручники. При проверке выяснилось, что его уже ищут за изнасилование, совершенное несколько часов назад. При этом задержанный оказался рецидивистом, что называется, по всем статьям. И пьяная езда, и сексуальное насилие уже числятся в списке его преступлений.

Во время допроса мужчина все отрицал, утверждая, что машина не его и за рулем он не сидел. Теперь по обеим статьям чепчанину грозит уголовка – до 2 лет колонии за пьяное вождение и до 6 лет – за повторное изнасилование.