В Кирово-Чепецке пьяный водитель ВАЗа устроил массовое ДТП

В Кирово-Чепецке произошла массовая авария с участием учебного автомобиля. Правда, виновником стал не он.

ДТП случилось 30 марта около 8 часов утра у дома №28 на проспекте России. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101 врезался в припаркованные у обочины учебный «Рено Логан» и «Фольксваген Транспортер».

От удара «Рено» отбросило в сторону. Машина, за рулем которой находился инструктор, сбила девушку.

В результате происшествия инструктор на «Рено» и пешеход получили травмы. Медосвидетельствование показало, что водитель ВАЗа был пьян. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Кирове водитель ВАЗа съехал с дороги и улетел в кювет.