В Кирово-Чепецке реализовали инициативы граждан

В Кировской области в рамках проекта инициативного бюджетирования «Народный бюджет» реализуются инициативы, выбранные жителями муниципальных образований.

Так, в Кирово-Чепецк реализовано два инициативных предложения членов бюджетной комиссии, состоящей из местных жителей.

Это «Устройство тротуара от д.42 по ул. Сосновой до ул. Первомайская» (стоимость — почти 2,2 млн рублей) и «Устройство тротуара по ул.Луначарского» (стоимость — 280 тыс. рублей).

Как рассказали в министерстве финансов области, из регионального бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет» предоставляется грант в размере 1,5 млн.рублей, а не менее 500 тыс. рублей должно быть запланировано в бюджете муниципального образования.