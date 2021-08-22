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В Кирово-Чепецке с предприятия вынесли 15 металлических труб

Вадим Шабалин Новости, Происшествия

В Кирово-Чепецке сотрудники Росгвардии задержали граждан, подозреваемых в краже металла.

С территории одного из местных предприятий на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия, наряд вневедомственной охраны обнаружил двух граждан, которые, по словам сторожа, вынесли за забор 15 металлических труб.

Задержанные рассказали, что совершить кражу их попросила знакомая — якобы трубы принадлежали ей.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

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Вадим Шабалин