В Кирово-Чепецке скончалась от коронавируса владелица сети магазинов «Суджук»

В Кирово-Чепецке умерла гендиректор сети продуктовых магазинов «Суджук» Надежда Бакулева. Причиной ее смерти стал коронавирус. Об этом сообщает портал Чепецк.ру.

По информации издания, Надежда Владимировна провела в больнице несколько недель. Однако врачи не смогли спасти женщину – она скончалась с полным поражением легких. Ей было 62 года.

Жители Чепецка знают Надежду Бакулеву как талантливую бизнесвумен, которая сумела сохранить местную сеть магазинов даже после «экспансии» крупных федеральных брендов. Надежда Бакулева была депутатом чепецкой гордумы IV созыва, вела кулинарную передачу на местном ТВ и имела множество отраслевых наград.

Редакция «Кировской правды» выражает соболезнования родным и близким Надежды Бакулевой.

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