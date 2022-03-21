В Кирово-Чепецке скончался поэт Евгений Жуйков в День поэзии

Стало известно о кончине члена Союза писателей России Евгения Жуйкова, жителя Кирово-Чепецка.

Евгений Леонидович родился в 1952 году в деревне Власовцы Кирово-Чепецкого района. Окончил Истфак КГПИ, работал учителем, журналистом в газетах «Кировец» и «Вятский край». Лауреат фестиваля молодежной поэзии, областной премии А.С Грина, премии Николая Заболотского. Руководил литклубом «Поиск». Публиковался регулярно в сборниках и альманахах. Удостоен звания Заслуженного работника культуры.

Редакция «Кировской правды» скорбит вместе с родными и близкими Евгения Леонидовича. Сегодня был День поэзии. Но она будет жить, и стихи Евгения Леонидовича тоже.