В Кирово-Чепецке состоялась историческая экскурсия

Пешая экскурсия под названием «Прошагай город» была организована в рамках празднования Дня города.

Кирово-Чепецк готовится отпраздновать День рождения. Торжества запланированы на эти выходные. Но уже сейчас проходят тематические мероприятия. Одно из таких состоялось накануне. Это пешая экскурсия под названием «Прошагай город».

Проект известен жителям Чепецка с 2019 года. Но проводить такие прогулки удаётся не часто. Поэтому, как только объявили о мероприятии, желающих принять в нём участие было достаточно много. Полсотни человек не испугались дождя, сильного ветра и вышли на пешую экскурсию.

Экскурсовод Владимир Северюхин предложил участникам посмотреть на город по-новому. Он рассказал массу удивительных фактов, связанных, как с историей строительства, становления города, химического комбината, так и с уникальными людьми разных профессий, интересов и увлечений, приехавшими сюда жить, трудиться, создавать, творить.

Немногие знали, что в Кирово-Чепецке есть дом с окнами в виде футбольных ворот, а на реке планировали возвести гидроэлектростанцию и создать мощный промышленный узел. Экскурсовод поделился мечтами основателей Кирово-Чепецка. Они хотели проложить центральную улицу в районе набережной, а проспекты сделать по 36 метров в ширину, пустить трамваи. Но задумкам не удалось сбыться. Сейчас горожане с нетерпением ждут продолжения прогулок.

Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk